AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı: Hava bir anda değişiyor, sağanak yağış geliyor!

İstanbul’da hava sıcaklıkları düşerken yağışlı hava etkisini artırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM)’un yayımladığı son rapora göre, kentte cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

BUGÜN SABAH VE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM’un 16 Eylül Çarşamba gününe ilişkin tahmininde, İstanbul’da sabah saatlerinde 19 derece, öğle saatlerinde ise 22 derece sıcaklık bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin edilirken, akşam sıcaklığının 18, gece ise 17 dereceye düşmesi bekleniyor.

Kentte yağış miktarının metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında olması öngörülüyor. Rüzgarın ise Poyraz yönünden orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

AKOM, kuzeyli yönlerden esecek rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların hafta boyunca 22-24 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisiyle İstanbul’da hafta ortasından itibaren sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Haftalık tahmine göre 17 Eylül Perşembe günü İstanbul’da parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 18, en yüksek 25 derece olması öngörülüyor.

18 Eylül Cuma günü ise sabah saatlerinde yağış görülecek. Günün ilerleyen saatlerinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un tahminine göre yağışlı hava cuma gününün ardından etkisini kaybedecek.

19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, yağış öngörülmüyor. Pazar günü sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

21 Eylül Pazartesi günü de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklığın 28 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

SALI GÜNÜ YENİDEN SAĞANAK

AKOM’un haftalık raporunda 22 Eylül Salı günü için de uyarı yer aldı.

Buna göre İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında olması tahmin ediliyor.