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AKOM'dan İstanbul'a uyarı: 4 günlük sağanak yağış geliyor!

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: 4 günlük sağanak yağış geliyor!

29.09.2026 11:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul'a uyarı: 4 günlük sağanak yağış geliyor!

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Kentte 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte ayrıntılar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da gün boyu bölgesel kuvvetli sağanak geçişlerinin devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar bölgede etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

  • 30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
  • 1 Ekim Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
  • 2 Ekim Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu
  • 3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
  • 4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu
  • 5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
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