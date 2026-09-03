AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Cuma günü gök gürültülü sağanak geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte bugün sabah saatlerinde 22 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 30 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 24 dereceye gerilemesi beklenen sıcaklık, gece ise 22 derece olacak.

SICAKLIK 28-30 DERECE ARASINDA

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da hafta boyunca, cuma günü beklenen kısa süreli ve yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış öngörülmüyor.

Kentte sıcaklıkların genel olarak 28-30 derece aralığında seyretmesi beklenirken, kuzeyli rüzgarların zaman zaman kuvvetlenmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının aşırı yükselmesinin önüne geçileceği belirtildi.

Bugün için kuzeyli, özellikle poyraz yönünden 20-50 km/s hızla esmesi beklenen rüzgarların İstanbul’a nispeten serin hava taşıyacağı bildirildi.

CUMA YAĞIŞ, HAFTA SONU AÇIK HAVA

AKOM’un 4-9 Eylül tarihlerini kapsayan tahmininde cuma günü için parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava öngörülüyor. Cuma günü sıcaklığın en düşük 21, en yüksek 28 derece olması ve metrekareye 1-3 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

5 Eylül Cumartesi günü az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklığın 21-30 derece arasında seyredeceği cumartesi günü yağış beklenmiyor.

6 Eylül Pazar günü de İstanbul’da az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Sıcaklığın 21 dereceye kadar düşmesi, gün içinde ise 31 dereceye çıkması bekleniyor.

7 Eylül Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilirken sıcaklıkların 21-29 derece arasında olması bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıklarda düşüş öngörülüyor. 8 Eylül Salı günü havanın açık olması ve sıcaklığın 20-26 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

9 Eylül Çarşamba günü de açık hava etkili olacak. Sıcaklıkların 20-27 derece arasında olması beklenirken yağış öngörülmüyor.

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklardan çok, kuvvetli poyraz ve cuma günü beklenen yerel yağışlar öne çıkacak.