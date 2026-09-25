AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu sağanak yağış geri geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un 25 Eylül 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre bugün kentte yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 14 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 23 dereceye çıkması, akşam 17, gece ise 15 dereceye düşmesi bekleniyor.

Nem oranının yüzde 45-80 arasında seyredeceği kentte, rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi ve hızının 10-35 kilometre/saat arasında olması öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olacak.

PAZAR VE PAZARTESİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

AKOM’un haftalık tahmininde yağışların cumartesi günü yeniden başlayacağı belirtildi. Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava beklenirken, sıcaklığın 16 ila 24 derece arasında olması öngörülüyor.

Pazar günü ise İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 16-21 derece arasında seyredecek.

Pazartesi günü de gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi ve sıcaklığın 15-20 derece arasında olması bekleniyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

AKOM’un tahminlerinde salı günü için daha kuvvetli yağış uyarısı öne çıkıyor. Kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların 14 ila 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Salı günü beklenen yağış miktarı 15-35 kilogram/metrekare aralığında öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Çarşamba günü İstanbul’un çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık 12-16 derece arasında seyredecek.

1 Ekim Perşembe günü de çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 13-20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, yağışların hafta sonu yeniden başlayarak önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Cumartesi gününe kadar 22-24 derece seviyelerinde olması beklenen sıcaklıkların pazar gününden itibaren yeniden 20 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.