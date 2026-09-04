AKOM'dan İstanbul'a yeni hava raporu: Yaz bitmiyor, sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 4 Eylül Cuma gününü ve önümüzdeki günleri kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte Cuma günü kısa süreli ve yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmiyor. Havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Cuma günü sıcaklığın sabah saatlerinde 23 derece, öğle saatlerinde ise 29 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde 24, gece ise 22 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 30 DERECEYE YAKLAŞACAK

AKOM, kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esmesi beklenen rüzgarların kuzeyin nispeten serin havasını İstanbul’a taşıyacağını belirtti.

Buna karşın sıcaklıkların hafta boyunca 28-30 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA AÇIK

Hafta sonu İstanbul’da yağış beklenmiyor. 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, her iki gün için de sıcaklığın 21-31 derece arasında olması bekleniyor.

7 Eylül Pazartesi günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklığın 22-28 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

SICAKLIK HAFTA ORTASINDA DA 30 DERECE

AKOM’un tahminlerine göre 8 Eylül Salı günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık 20-27 derece aralığında seyredecek.

9 Eylül Çarşamba günü de az bulutlu ve açık hava beklenirken, sıcaklık 20-28 derece civarında olacak.

10 Eylül Perşembe günü ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, sıcaklığın 21-30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

AKOM ayrıca İstanbul’da nem oranının yüzde 40-80 arasında, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece civarında olacağını bildirdi. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden aralıklarla kuvvetli esmesi, hızının ise 20-50 km/s seviyelerine ulaşması bekleniyor.