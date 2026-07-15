AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu verilerini paylaştı.

İstanbul'da yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ederken, İstanbullular için rüzgar ve sıcaklık uyarıları peş peşe geldi.

AKOM'un yayımladığı güncel verilere göre, Çarşamba günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23°C olarak ölçülecek. Öğle saatlerinde güneşin de etkisiyle sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde termometreler 27°C'yi, gece ise 24°C'yi gösterecek. Gün içerisinde kent genelinde nem oranının yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak açıklandı.

POYRAZ SERİNLİĞİ GELİYOR

AKOM yetkilileri, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmediğini ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Vatandaşları uyaran kurum raporunda şu ifadelere yer verildi: "Aralıklarla kuvvetli (10-40km/s) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam etse de sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülmektedir."

HAFTALIK TAHMİN TABLOSU AÇIKLANDI

İBB AKOM'un paylaştığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde olacak:

16.07.2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 22°C - 31°C.

17.07.2026 Cuma: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 22°C - 31°C.

18.07.2026 Cumartesi: Açık, sıcaklık 22°C - 30°C.

19.07.2026 Pazar: Açık, sıcaklık 22°C - 30°C.

20.07.2026 Pazartesi: Açık, sıcaklık 23°C - 32°C.

21.07.2026 Salı: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 23°C - 31°C.

Belirtilen tüm tarihlerde İstanbul'da herhangi bir yağış beklenmiyor.