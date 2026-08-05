AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününün hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu paylaştı.

Akşam saatlerinde sıcaklıkların 24°C'ye, gece ise 22°C'ye düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor ancak kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde 25°C olarak ölçülmesi beklenen sıcaklıkların, öğle saatlerinde 33°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Megakentte gün boyu nem oranının yüzde 40 ila 85 aralığında seyredeceği belirtilirken, deniz suyu sıcaklığının ise 22°C olduğu raporlandı.

"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor."

Yapılan "Dikkat" başlıklı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

AKOM'un paylaştığı haftalık hava durumu raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor. Haftalık tahminler şu şekilde:

6 Ağustos Perşembe: Açık, en düşük 22°C, en yüksek 31°C

7 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık, en düşük 22°C, en yüksek 32°C

8 Ağustos Cumartesi: Açık, en düşük 23°C, en yüksek 32°C

9 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 22°C, en yüksek 30°C

10 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 21°C, en yüksek 31°C

11 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık, en düşük 22°C, en yüksek 32°C