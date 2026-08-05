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AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı
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AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

5.08.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 5 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Megakentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününün hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu paylaştı.  

AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor ancak kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde 25°C olarak ölçülmesi beklenen sıcaklıkların, öğle saatlerinde 33°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinde sıcaklıkların 24°C'ye, gece ise 22°C'ye düşeceği tahmin ediliyor.  

AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

Megakentte gün boyu nem oranının yüzde 40 ila 85 aralığında seyredeceği belirtilirken, deniz suyu sıcaklığının ise 22°C olduğu raporlandı.

AKOM, rüzgarın poyrazdan (kuzeyli yönlerden) 20-50 km/s hızla, aralıklarla fırtınamsı şekilde eseceği konusunda yurttaşları uyardı.  

AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

Yapılan "Dikkat" başlıklı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor."

AKOM'dan İstanbul için dikkat çeken poyraz ve sıcaklık uyarısı

AKOM'un paylaştığı haftalık hava durumu raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor. Haftalık tahminler şu şekilde: 

6 Ağustos Perşembe: Açık, en düşük 22°C, en yüksek 31°C 

7 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık, en düşük 22°C, en yüksek 32°C 

8 Ağustos Cumartesi: Açık, en düşük 23°C, en yüksek 32°C 

9 Ağustos Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 22°C, en yüksek 30°C 

10 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık, en düşük 21°C, en yüksek 31°C 

11 Ağustos Salı: Az bulutlu ve açık, en düşük 22°C, en yüksek 32°C  

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