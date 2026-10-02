AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini artıracak

İstanbul’da bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. AKOM’un hava tahminine göre, özellikle akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 14 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 18 dereceye, akşam 15 dereceye, gece ise 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

20.00’DEN SONRA KUVVETLENECEK

AKOM tarafından yapılan uyarıda, ilerleyen saatlerde rüzgarla birlikte yağışların etkisini artıracağı belirtildi. Saat 20.00’den sonra yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği bildirildi.

Kentte rüzgarın 40-75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi beklenirken, yağış miktarının metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında olması öngörülüyor. Nem oranının ise yüzde 65-95 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ AZALIYOR

AKOM’un haftalık tahminine göre cumartesi günü parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 15-20 derece arasında olması öngörülüyor.

Pazar gününden itibaren yağışların sona ermesi ve havanın parçalı ve az bulutlu seyretmesi bekleniyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde de yağış beklenmezken sıcaklıkların 22-24 derece seviyelerine kadar yükselmesi tahmin ediliyor.