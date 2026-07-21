AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 21 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Paylaşılan raporda, megakent için kavurucu sıcakların yerini yağışlı ve serin bir havaya bırakacağı belirtildi.
AKOM'un paylaştığı verilere göre, 21 Temmuz Salı günü İstanbul'da sabah saatlerinde 25°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 33°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 28°C, gece ise 25°C olması beklenen sıcaklıklara %40 ile %80 arasında değişen nem oranı eşlik edecek.
Rüzgarın poyrazdan saatte 10 ila 30 kilometre hızla, orta kuvvette eseceği tahmin edilirken; bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor. Ayrıca İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı 24°C olarak ölçüldü.
AKOM, yayımladığı raporun "DİKKAT" başlıklı bölümünde İstanbulluları şiddetli yağışlara karşı uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor."
- "Bu nedenle hafta boyunca 30-33°C aralığında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak 7-8°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor."
- "Sıcaklık düşüşü ile beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir."
AKOM'un 22-27 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmini ise şu şekilde:
22 Temmuz Çarşamba: En düşük 22°C, en yüksek 33°C. Gök gürültülü sağanak yağmurlu (2-7 kg arası yağış).
23 Temmuz Perşembe: En düşük 21°C, en yüksek 26°C. Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg arası yağış).
24 Temmuz Cuma: En düşük 21°C, en yüksek 27°C. Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg arası yağış).
25 Temmuz Cumartesi: En düşük 22°C, en yüksek 25°C. Gök gürültülü sağanak yağmurlu (10-20 kg arası yağış).
26 Temmuz Pazar: En düşük 22°C, en yüksek 28°C. Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu (3-7 kg arası yağış).
27 Temmuz Pazartesi: En düşük 22°C, en yüksek 32°C. Parçalı bulutlu (Yağış beklenmiyor).
Özellikle Cumartesi günü metrekareye 10-20 kg arası düşmesi beklenen yağış miktarı dikkat çekerken, yurttaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.