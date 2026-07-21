AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 21 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Paylaşılan raporda, megakent için kavurucu sıcakların yerini yağışlı ve serin bir havaya bırakacağı belirtildi.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, 21 Temmuz Salı günü İstanbul'da sabah saatlerinde 25°C olan sıcaklık, öğle saatlerinde 33°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 28°C, gece ise 25°C olması beklenen sıcaklıklara %40 ile %80 arasında değişen nem oranı eşlik edecek.

Rüzgarın poyrazdan saatte 10 ila 30 kilometre hızla, orta kuvvette eseceği tahmin edilirken; bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor. Ayrıca İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı 24°C olarak ölçüldü.