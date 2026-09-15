AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcaklıklar düşecek, yağış etkili olacak

İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. AKOM’un haftalık hava tahminine göre sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kentin haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olması, sıcaklıkların 19-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağış miktarının 5-15 kilogram/metrekare aralığında olması öngörülüyor.

Perşembe günü ise çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 17-24 derece arasında olması, yağış miktarının ise 3-10 kilogram/metrekare aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde yağış görülebilecek. Sıcaklıkların 19-25 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Hafta sonuna doğru yağışların sona ermesi beklenirken, cumartesi günü az bulutlu ve açık, pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların hafta sonu 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM, hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmininde bulunurken, rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 10-40 km/saat aralığında olacağı bildirildi.