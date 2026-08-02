AKOM'dan İstanbul için 'sıcak hava' uyarısı: 6 derece birden artacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 2 Ağustos tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının yeni haftanın başından itibaren artarak 31 ila 34 dereceye ulaşması bekleniyor.
SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK YÜKSELECEK
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da halen mevsim normallerinin altında seyreden 28-30 derecelik sıcaklıklar, yeni hafta itibarıyla kademeli şekilde yükselecek.
Hafta boyunca havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıkların hafta sonuna doğru 33-34 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
KUVVETLİ POYRAZ ETKİLİ OLACAK
Rapora göre poyraz yönünden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek 40 ila 60 kilometre/saat hıza ulaşacağı öngörülüyor.
Nem oranının ise yüzde 50 ile 85 arasında değişmesi bekleniyor.
YAĞIŞ BEKLENMİYOR
AKOM verilerine göre hafta boyunca İstanbul genelinde yağış öngörülmüyor.
Deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece seviyesinde seyredeceği bildirildi.
HAFTALIK TAHMİN
- 3 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, 21/31°C
- 4 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu, 21/32°C
- 5 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 21/32°C
- 6 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık, 22/32°C
- 7 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu, 22/33°C
- 8 Ağustos Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu, 22/33°C