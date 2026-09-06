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AKOM'dan İstanbul için sıcak hava uyarısı: Sıcaklık 31 dereceye çıkacak!

AKOM'dan İstanbul için sıcak hava uyarısı: Sıcaklık 31 dereceye çıkacak!

6.09.2026 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için sıcak hava uyarısı: Sıcaklık 31 dereceye çıkacak!

İstanbul’da bugün yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. AKOM’un raporuna göre sıcaklık öğle saatlerinde 31 dereceye kadar çıkacak; rüzgârın akşam saatlerinde poyraz yönünden sert esmesi bekleniyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 6 Eylül Pazar günü için İstanbul hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kent genelinde gün boyunca yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 23 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 31 dereceye yükselmesi, akşam 25, gece ise 22 dereceye gerilemesi bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE POYRAZ ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre nem oranının gün içinde yüzde 40 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise sabah ve gündüz saatlerinde lodos yönünden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren poyraz yönünden daha sert esmesi öngörülüyor. Rüzgâr hızının 10-35 m/s aralığında olması bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un haftalık tahmininde de İstanbul'da 7-12 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmediği belirtildi.

Pazartesi ve çarşamba günleri havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, perşembe günü parçalı ve az bulutlu, cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yeniden az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Hafta boyunca sıcaklıkların genel olarak 27-29 derece aralığında seyretmesi beklenirken, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların 20 derecenin altına gerileyerek serinlik yaratacağı bildirildi.

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