Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul için hava durumu uyarısı

AKOM'dan İstanbul için hava durumu uyarısı

16.07.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan İstanbul için hava durumu uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, kentin güncel hava durumu raporunu paylaştı. İstanbulluları yağışsız ve güneşli günlerin beklediği belirtilirken, poyrazın serinletici etkisine rağmen sıcaklıkların önümüzdeki hafta 33 dereceyi bulacağı vurgulandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 16 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, megakentte bugün en yüksek sıcaklığın öğle saatlerinde 31°C olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise termometreler 24°C'yi, akşam saatlerinde ise 28°C'yi gösterecek. Şehirde nem oranının yüzde 50 ile 80 arasında değişmesi öngörülürken, deniz suyu sıcaklığının ise 24°C olduğu ölçüldü. AKOM'un değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'da herhangi bir yağış beklenmiyor.

AKOM'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

İstanbullular için özel bir "Dikkat" notu düşülen raporda, önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağının beklendiği vurgulandı. Kuzey-doğu yönünden (Poyraz) esen, orta kuvvette ve aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) rüzgarların serinlik vermeye devam edeceği ifade edildi. Ancak rüzgarın bu serinletici etkisine rağmen sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor. 

Image

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un paylaştığı haftalık verilere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış yüzü görülmeyecek.

Gün gün beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şu şekilde:

17.07.2026 Cuma: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En düşük 22°C, en yüksek 31°C. 

18.07.2026 Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. En düşük 22°C, en yüksek 30°C. 

19.07.2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. En düşük 22°C, en yüksek 31°C. 

20.07.2026 Pazartesi: Açık, yağış beklenmiyor. En düşük 23°C, en yüksek 32°C. 

21.07.2026 Salı: Açık, yağış beklenmiyor. En düşük 23°C, en yüksek 33°C. 

22.07.2026 Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor. En düşük 23°C, en yüksek 30°C.  

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 14 Temmuz hava durumu tahminini paylaştı. Sabah saatlerinde beklenen yağışın ardından megakentte hafta boyunca yeni bir yağış dalgası beklenmezken, poyraz rüzgârlarına rağmen sıcaklıklar 34 dereceye kadar tırmanacak.
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ve haftanın geri kalanına dair hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 33 derece bandına kadar çıkacağı öngörülüyor.
AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor
AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, bu akşam saatlerinden itibaren kentin batı ilçelerinden başlayarak il genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış için İstanbulluları uyardı. Yağışların salı sabahına kadar sürmesi bekleniyor.