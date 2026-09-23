AKOM'dan İstanbul için 'yağış' uyarısı: Hafta sonu gök gürültülü sağanak geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre İstanbul’da güne 14 derece civarında seyreden serin hava, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir gökyüzüyle başlandı.

Yağışların öğle saatlerine doğru, saat 11.00 itibarıyla yeniden etkisini artırması, 16.00’ya doğru ise bölgeyi terk etmeye başlaması bekleniyor.

SICAKLIK 17 DERECEYİ GEÇMEYECEK

AKOM’un tahminine göre bugün sıcaklıkların 17 derece civarında seyretmesi ve mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.

Kentte nem oranının yüzde 65-95 arasında olması öngörülürken, rüzgarın kuzeyden sert ve aralıklarla kuvvetli esmesi bekleniyor. Raporda rüzgar hızının 10-40 olarak verildiği belirtildi.

Bugün için tahmin edilen yağış miktarı ise 10 ila 30 kilogram/metrekare arasında.

HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

AKOM’un haftalık hava tahmininde hafta sonuna ilişkin yağış uyarısı dikkat çekti.

24 Eylül Perşembe günü İstanbul’da az bulutlu ve açık hava beklenirken, sıcaklıkların 13-21 derece arasında olması öngörülüyor. 25 Eylül Cuma günü de az bulutlu ve açık bir hava tahmin edilirken sıcaklıkların 14-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

26 Eylül Cumartesi günü ise hava parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu olacak. Sıcaklıkların 16-24 derece arasında, yağış miktarının ise 1-3 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

AKOM’un raporuna göre 27 Eylül Pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 16-20 derece arasında seyretmesi ve yağış miktarının 10-20 kilogram/metrekare arasında olması öngörülüyor.

Yağışlı hava 28 Eylül Pazartesi ve 29 Eylül Salı günlerinde de etkisini sürdürecek.

Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 16-21 derece, yağış miktarının 3-7 kilogram/metrekare; salı günü ise sıcaklıkların 16-21 derece, yağış miktarının 3-10 kilogram/metrekare arasında olması bekleniyor.