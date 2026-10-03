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AKOM'dan İstanbul için yeni hava durumu raporu: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor!

AKOM'dan İstanbul için yeni hava durumu raporu: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor!

3.10.2026 10:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için yeni hava durumu raporu: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor!

AKOM, kentte hafta başından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybedeceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yeniden 22-24 dereceye yükselmesi öngörülüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Ekim Cumartesi günü yayımladığı hava durumu raporunda, kentte etkili olan soğuk ve yağışlı havanın sona ereceğini duyurdu.

Önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM, 3 Ekim 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'da hafta başından bu yana etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava bugün itibarıyla kenti terk ediyor.

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Kent genelinde sabah saatlerinde yerel yağmur geçişleri beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

AKOM'un açıklamasında, İstanbul'da son günlerde 16-18 derece aralığında seyreden ve mevsim normallerinin altında kalan hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yeniden artacağı belirtildi.

Hafta boyunca kentte çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların 22-24 derece aralığına ulaşacağı öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

3 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 16 derece olması ve yerel yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinde sıcaklığın 21 dereceye yükselmesi, akşam saatlerinde ise 18 dereceye gerilemesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde termometrelerin yeniden 16 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Raporda, nem oranının yüzde 65 ila 95 arasında değişeceği, rüzgârın ise poyraz yönünden kuvvetli ve aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 30-60 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak açıklandı.

AKOM GÜN GÜN AÇIKLADI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un 4-9 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahminine göre İstanbul'da yağış beklenmiyor.

  • 4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 22 derece.
  • 5 Ekim Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 22 derece.
  • 6 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 15, en yüksek 23 derece.
  • 7 Ekim Çarşamba: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 24 derece.
  • 8 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 14, en yüksek 22 derece.
  • 9 Ekim Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 14, en yüksek 23 derece.

HAFTANIN EN SICAK GÜNÜ ÇARŞAMBA OLACAK

AKOM'un tahminlerine göre, önümüzdeki haftanın en yüksek sıcaklığı 7 Ekim Çarşamba günü ölçülecek.

Çarşamba günü sıcaklığın 24 dereceye kadar yükselmesi ve gökyüzünün az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Haftanın diğer günlerinde ise sıcaklıkların 22-23 derece aralığında seyredeceği, gece ve sabah saatlerinde 14-15 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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