AKOM'dan İstanbul için yeni tahmin geldi: Sıcaklıklar 28 dereceye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8-14 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

AKOM'un 8 Eylül Salı günü için yaptığı tahmine göre kentte sabah saatlerinde hava 21 derece, öğle saatlerinde 28 derece, akşam 22 derece ve gece 20 derece olacak. Nem oranının yüzde 40 ila 70 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın kuzeydoğu yönlerden saatte 20-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 20-30 derece, gündüz saatlerinde ise 28 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre 9-14 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.