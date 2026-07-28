AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli poyraz geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 28 Temmuz Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, gökyüzünün çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor.

AKOM'un değerlendirmesinde, gün içerisinde lodosun hafif eseceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlere dönerek kuvvetleneceği belirtildi. Poyrazın zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, hava sıcaklıklarının 31 ila 33 derece aralığında seyretmesine rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın 30 derecenin altına gerileyeceği kaydedildi.

Bugün sabah saatlerinde 25 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselmesi, akşam 24, gece ise 22 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 40 ila 85 arasında değişeceği, rüzgarın saatte 10 ila 40 kilometre hızla eseceği, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu bildirildi.

Haftalık tahminlere göre çarşamba gününden 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar İstanbul'da az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. En yüksek sıcaklıkların 28 ila 32 derece arasında değişeceği kentte, hafta boyunca yağış beklenmiyor.