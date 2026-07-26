AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Serin hava gidiyor, sıcaklıklar yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 26 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, son günlerde etkili olan serin ve yağışlı hava öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edecek, hava sıcaklıkları ise yeniden mevsim normalleri seviyesine yükselecek.

AKOM'un değerlendirmesine göre, gün içerisinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde 21 derece ölçülen sıcaklığın öğle saatlerinde 27, akşam 25, gece ise 23 derece olması bekleniyor.

Kent genelinde yerel olmak üzere metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında yağış görülebileceği, lodosun ise saatte 5 ila 25 kilometre hızla hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Raporda, son günlerde 16-18 derece seviyelerine kadar gerileyen hava sıcaklıklarının yeniden 28-32 derece aralığına yükseleceği belirtilirken, hafta boyunca İstanbul genelinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı ifade edildi.

Haftalık tahminlere göre pazartesiden cumartesiye kadar kentte yağış beklenmiyor.