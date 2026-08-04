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AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak
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AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

4.08.2026 09:55:00
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Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 4 Ağustos 2026 ve haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Hafta boyunca kentte yağış beklenmezken, poyrazın getireceği nispeten serin havaya rağmen termometreler 33 derece civarında seyredecek.

AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 4 Ağustos 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

AKOM verilerine göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 24°C olan sıcaklığın, öğle saatlerinde 33°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların tekrar 24°C'ye, gece ise 22°C'ye düşeceği öngörülüyor.

Gün boyu nem oranının yüzde 40 ile 85 arasında değişeceği kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 22°C olarak ölçüldü.

AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

AKOM'un paylaştığı raporda yer alan "Dikkat" bölümünde, İstanbullular için rüzgar ve sıcaklık uyarısı yapıldı. Hafta boyunca yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı belirtildi.

Raporda, "Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

AKOM'un 5-10 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre ise İstanbul'u yağışsız ve açık bir hafta bekliyor.

AKOM'dan İstanbullulara 'poyraz' uyarısı: Sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak

Beklenen haftalık veriler şu şekilde:

5 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık (Min: 23°C - Max: 31°C)

6 Ağustos Perşembe: Açık (Min: 22°C - Max: 30°C)

7 Ağustos Cuma: Açık (Min: 22°C - Max: 32°C)

8 Ağustos Cumartesi: Açık (Min: 23°C - Max: 34°C)

9 Ağustos Pazar: Parçalı ve az bulutlu (Min: 22°C - Max: 30°C)

10 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık (Min: 21°C - Max: 30°C)

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