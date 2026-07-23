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AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

23.07.2026 09:55:00
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Haber Merkezi
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AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un güncel hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, cumartesi gününden itibaren megakentte yer yer kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin günlük ve haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Güncel verilere göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21°C olarak ölçülürken, gün ortasında termometrelerin 29°C'yi göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların akşam saatlerinde 26°C'ye, gece ise 22°C'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Gün boyunca rüzgârın karayelden orta kuvvette, zaman zaman ise 10 ila 40 km/s hızla aralıklarla kuvvetli eseceği belirtildi. Nem oranının yüzde 40 ile 90 arasında değişeceği megakentte, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak kaydedildi.  

AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Haftalık raporun uyarı bölümünde, yaklaşan hafta sonuna dikkat çekilerek İstanbulluların tedbirli olması istendi. Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Bölgemizde beklenen yağışların aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması tahmin ediliyor. 
  • Cumartesi sabah saatleri itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor. 
  • Rüzgârın ise aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) şekilde kuzey doğulu (Poyraz) eseceği tahmin ediliyor. 
  • Sıcaklıkların pazartesi itibarıyla bölgemizde tekrardan mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor.  
AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmini raporuna göre önümüzdeki günlerde İstanbul'u bekleyen hava durumu şöyle:

24 Temmuz Cuma: Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 28°C arasında seyrederken, gece saatlerinde metrekareye 3 ila 7 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. 

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışın şiddetini artırması ve metrekareye 10-20 kg arası yağış bırakması öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 25°C olacak. 

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek günde, sıcaklıkların 22°C ile 28°C arasında olması bekleniyor. 

27 Temmuz Pazartesi: Yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı ve az bulutlu bir hava kente hâkim olacak. Termometreler 30°C'yi gösterecek ve yağış beklenmiyor. 

28 Temmuz Salı ve 29 Temmuz Çarşamba: Havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülürken, salı günü sıcaklığın 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Her iki günde de yağış tahmini bulunmuyor.  

AKOM'dan saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM'un 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin günlük ve haftalık hava tahmin raporu.

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