AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak İstanbullulara kritik bir uyarıda bulundu.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, gün içerisinde öğle saatlerinde 29°C'yi bulacak olan sıcaklıkların ardından havanın bozması bekleniyor. Yapılan uyarıda, akşam saat 20.00 itibarıyla Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinde sağanak yağmur geçişlerinin başlayacağı belirtildi. Gece saat 23.00'ten itibaren ise yağışların il geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

SALI SABAHINA KADAR SÜRECEK

Yağışlı havanın salı (yarın) sabah saat 10.00'a kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. AKOM, yağışların yer yer kuvvetli (10-30 kg/m²) ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği konusunda yurttaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağışlı sistemin salı sabahından sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Raporda yer alan diğer meteorolojik veriler ise şu şekilde:

Rüzgar: Poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/s) esecek.

Nem Oranı: Gün içinde yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişecek.

Deniz Suyu Sıcaklığı: 24°C olarak ölçüldü.

Gece Yağış Miktarı: Metrekareye 10 ila 20 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

HAFTANIN GERİ KALANI GÜNEŞLİ

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, salı sabahı görülecek yağışların ardından İstanbul'da çarşamba gününden pazar gününe kadar "az bulutlu ve açık" bir hava hakim olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artarak hafta sonu 32°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.