Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

13.07.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, bu akşam saatlerinden itibaren kentin batı ilçelerinden başlayarak il genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış için İstanbulluları uyardı. Yağışların salı sabahına kadar sürmesi bekleniyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak İstanbullulara kritik bir uyarıda bulundu. 

AKOM'un paylaştığı verilere göre, gün içerisinde öğle saatlerinde 29°C'yi bulacak olan sıcaklıkların ardından havanın bozması bekleniyor. Yapılan uyarıda, akşam saat 20.00 itibarıyla Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinde sağanak yağmur geçişlerinin başlayacağı belirtildi. Gece saat 23.00'ten itibaren ise yağışların il geneline yayılacağı tahmin ediliyor. 

SALI SABAHINA KADAR SÜRECEK

Yağışlı havanın salı (yarın) sabah saat 10.00'a kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. AKOM, yağışların yer yer kuvvetli (10-30 kg/m²) ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği konusunda yurttaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağışlı sistemin salı sabahından sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor. 

Raporda yer alan diğer meteorolojik veriler ise şu şekilde: 

Rüzgar: Poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/s) esecek. 

Nem Oranı: Gün içinde yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişecek. 

Deniz Suyu Sıcaklığı: 24°C olarak ölçüldü. 

Gece Yağış Miktarı: Metrekareye 10 ila 20 kg arası yağış düşmesi bekleniyor. 

Image

HAFTANIN GERİ KALANI GÜNEŞLİ

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, salı sabahı görülecek yağışların ardından İstanbul'da çarşamba gününden pazar gününe kadar "az bulutlu ve açık" bir hava hakim olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artarak hafta sonu 32°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.  

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul'a saatli sağanak yağış uyarısı: 9 Temmuz hava durumu nasıl olacak?
AKOM'dan İstanbul'a saatli sağanak yağış uyarısı: 9 Temmuz hava durumu nasıl olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün saat 11.00 itibarıyla etkisini artırması beklenen yağışlara karşı yurttaşların dikkatli olması istenirken cuma gününden itibaren güneşli ve sıcak yaz günlerinin geri döneceği bildirildi.
AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Megakentte yeni haftada sağanak yağış geçişleri beklenirken, Poyraz fırtınasının serinlik hissi yaratacağı belirtildi. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak?
AKOM gün gün açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u terk etmiyor
AKOM gün gün açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u terk etmiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, kentin güncel hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu paylaştı. Hafta boyunca güneşli bir havanın hakim olacağı megakentte, sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyretmesi beklenirken perşembe günü için sağanak yağış uyarısı yapıldı.