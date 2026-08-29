AKOM’dan yeni hava tahmin raporu: İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek?

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlı ve serin hava, hafta sonu itibarıyla etkisini kaybetmeye başlayacak. AKOM’un 29 Ağustos Cumartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, kentte yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Bugün İstanbul’da sabah saatlerinde 22 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 26 dereceye, akşam 24 dereceye, gece ise 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranının yüzde 55-90 arasında seyredeceği kentte, Poyrazın aralıklarla 10-40 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olacak.

AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, cumartesi akşam saatleri itibarıyla yağışlı havanın İstanbul’u terk ederek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

İstanbul’da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ise Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor. Sıcaklıkların yeni haftada 30-31 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.