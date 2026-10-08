AKOM duyurdu: İstanbul’da hava yeniden ısınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un 8 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kentte bugün yağış beklenmezken, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren 23-26 derece aralığına çıkması bekleniyor.

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların sabah 14, öğle saatlerinde 21, akşam 19 ve gece 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kent genelinde nem oranının yüzde 50-85 arasında olması, rüzgarın ise kuzeydoğu yönünden saatte 5-15 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olması bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK

AKOM'un haftalık hava tahminine göre İstanbul’da 9 Ekim Cuma günü sıcaklıkların 10-23, 10 Ekim Cumartesi günü 10-26, 11 Ekim Pazar günü 11-24 derece arasında olması bekleniyor.

12 Ekim Pazartesi günü sıcaklıkların 13-26, 13 Ekim Salı günü 14-24, 14 Ekim Çarşamba günü ise 14-25 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmezken, hafta sonu sıcaklıkların 23-26 derece aralığına yükselmesi bekleniyor. AKOM, sıcaklıkların hafta sonu yaz değerlerine yakın seyredeceğini bildirdi.