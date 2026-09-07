AKOM duyurdu... Yeni haftada İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, 7 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM verilerine göre İstanbul’da sabah saatlerinde hava 22 derece ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 28 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde 22, gece ise 20 derece ölçülecek.

Kent genelinde gün boyunca yağış beklenmezken, nem oranının yüzde 45 ila 80 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 20-50 kilometre/saat hızla eseceği öngörülüyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın çoğunlukla az ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzeyli serin havanın etkisiyle sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 20-30 derece arasında seyretmesi, gün içerisinde ise 28-30 derecelere yükselmesi bekleniyor. Raporda, rüzgarın zaman zaman Poyraz yönünden 10-40 kilometre/saat hızla eseceği belirtildi.