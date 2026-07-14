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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?

14.07.2026 10:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 14 Temmuz hava durumu tahminini paylaştı. Sabah saatlerinde beklenen yağışın ardından megakentte hafta boyunca yeni bir yağış dalgası beklenmezken, poyraz rüzgârlarına rağmen sıcaklıklar 34 dereceye kadar tırmanacak.
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İstanbullular haftanın ikinci gününe yerel yağışların etkisiyle başlasa da kavurucu sıcaklar kapıda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 14 Temmuz 2026 Salı gününe ve önümüzdeki bir haftaya dair detaylı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, 14 Temmuz Salı sabahı metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında düşmesi beklenen hafif yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 21 derece civarında seyredecek. Ancak öğle saatlerinden itibaren yağış, yerini 28 derecelik ve güneşli bir havaya bırakacak.

Gün içinde nem oranının yüzde 50 ile 80 arasında değişeceği İstanbul'da, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 21 dereceye, gece ise 19 dereceye kadar gerileyecek.

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AKOM'DAN "DİKKAT" UYARISI

AKOM, yayımladığı raporda yurttaşları hafta boyunca sürecek güneşli havaya ve artacak sıcaklıklara karşı uyardı. "Dikkat" başlığıyla paylaşılan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esen Poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam etse de sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor."

GÜN GÜN SICAKLIK ARTACAK

AKOM'un paylaştığı 6 günlük haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da çarşamba gününden itibaren gökyüzü "az bulutlu ve açık" olacak.

Çarşamba günü 30 derece olması beklenen maksimum sıcaklıklar, her gün kademeli olarak artış göstererek 20 Temmuz Pazartesi günü 34 dereceye kadar ulaşacak.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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