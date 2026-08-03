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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

3.08.2026 09:57:00
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Haber Merkezi
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, kuzeyli rüzgarların aşırı sıcaklık artışına kısmen engel olacağı ancak termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı açıklandı.

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İBB AKOM, 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününe ve haftanın geri kalanına ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve megakentte herhangi bir yağış beklenmiyor.

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un verilerine göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen sıcaklıkların, gece saatlerinde ise 22°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranının gün içinde yüzde 45 ile 80 arasında değişeceği belirtilirken, deniz suyu sıcaklığının ise 24°C olduğu açıklandı.  

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

Raporda yer alan en dikkat çekici detay ise rüzgarın etkisi oldu. AKOM'un uyarısına göre, kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyacak. Bu hava akımı, sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da termometrelerin hafta boyunca 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un 4 - 9 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık raporunda gün gün beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

4 Ağustos Salı: Açık, en düşük 23°C - en yüksek 33°C (Yağış beklenmiyor) 

5 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık, en düşük 23°C - en yüksek 32°C (Yağış beklenmiyor) 

6 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık, en düşük 22°C - en yüksek 30°C (Yağış beklenmiyor) 

7 Ağustos Cuma: Az bulutlu ve açık, en düşük 22°C - en yüksek 32°C (Yağış beklenmiyor) 

8 Ağustos Cumartesi: Açık, en düşük 23°C - en yüksek 33°C (Yağış beklenmiyor) 

9 Ağustos Pazar: Açık, en düşük 22°C - en yüksek 31°C (Yağış beklenmiyor)  

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