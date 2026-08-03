AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İBB AKOM, 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününe ve haftanın geri kalanına ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve megakentte herhangi bir yağış beklenmiyor.

AKOM'un verilerine göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen sıcaklıkların, gece saatlerinde ise 22°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranının gün içinde yüzde 45 ile 80 arasında değişeceği belirtilirken, deniz suyu sıcaklığının ise 24°C olduğu açıklandı.

Raporda yer alan en dikkat çekici detay ise rüzgarın etkisi oldu. AKOM'un uyarısına göre, kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyacak. Bu hava akımı, sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da termometrelerin hafta boyunca 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'un 4 - 9 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık raporunda gün gün beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı: