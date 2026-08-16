AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 16 Ağustos 2026 Pazar gününe ilişkin hava durumu verilerini paylaştı. İstanbulluları rüzgar ve ani sıcaklık değişimlerine karşı uyaran kurum, kentin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girdiğini bildirdi.

AKOM'un yayımladığı verilere göre, gün içerisinde sıcaklıkların sabah saatlerinde 24°C, öğle 28°C, akşam 24°C ve gece saatlerinde ise 21°C olması bekleniyor. Günlük nem oranının yüzde 40 ile 75 arasında seyredeceği belirtilirken, deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçüldü.

Açıklamada ayrıca, sıcaklıkların 26-28°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ve bu durumla beraber kısa süreli, yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörüldü.

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" başlıklı özel uyarıda, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği vurgulandı.

Öte yandan paylaşılan "Haftalık Hava Tahmin Raporu"na göre, fırtınalı ve serin geçecek pazar gününün ardından megakentte yeni haftada yağış beklenmiyor. 17 Ağustos Pazartesi ile 22 Ağustos Cumartesi günleri arasında havanın "Az Bulutlu ve Açık" ile "Parçalı ve Az Bulutlu" geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ise hafta başındaki 30°C bandından, cumartesi günü 33°C seviyelerine kadar kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor.