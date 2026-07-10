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AKOM gün gün açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u terk etmiyor

AKOM gün gün açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u terk etmiyor

10.07.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM gün gün açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u terk etmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, kentin güncel hava durumu verilerini ve haftalık tahmin raporunu paylaştı. Hafta boyunca güneşli bir havanın hakim olacağı megakentte, sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyretmesi beklenirken perşembe günü için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 10 Temmuz 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. 

Günlük verilere göre, İstanbul'da sabah saatlerinde 21°C olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 29°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Sıcaklıkların akşam saatlerinde 22°C'ye, gece ise 19°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde nem oranının %40-70 arasında seyredeceği belirtildi. Rüzgarın lodostan hafif, akşam saatlerinde ise poyrazdan orta kuvvette (10-25 km/s) esmesi bekleniyor. Bugün megakentte yağış öngörülmezken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü. 

HAFTA BOYUNCA KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

AKOM'un yayımladığı raporda "DİKKAT" başlığıyla yer alan uyarıya göre, hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla kuvvetli (10-40km/s) esen poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam etse de sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C'ler aralığında seyredeceği öngörülüyor.

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HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

İstanbulluları bekleyen haftalık hava durumu verileri şu şekilde sıralandı:

11.07.2026 Cumartesi: Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 21°C, en yüksek 32°C olacak. Yağış beklenmiyor. 

12.07.2026 Pazar: Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 22°C, en yüksek 33°C olacak. Yağış beklenmiyor. 

13.07.2026 Pazartesi: Havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 22°C, en yüksek 32°C olacak. Yağış beklenmiyor.

14.07.2026 Salı: Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 21°C, en yüksek 31°C olacak. Yağış beklenmiyor. 

15.07.2026 Çarşamba: Havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 21°C, en yüksek 32°C olacak. Yağış beklenmiyor. 

16.07.2026 Perşembe: Havanın gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 21°C, en yüksek 30°C olacak. Metrekareye 5-12 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor.  

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