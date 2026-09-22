AKOM gün verdi: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Kentte bugün sıcaklıkların 16 ila 21 derece arasında değişmesi bekleniyor.

AKOM'un 22 Eylül Salı günü için yayımladığı hava tahminine göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık sabah 21, öğle saatlerinde 20, akşam 18 ve gece 16 derece seviyelerinde olacak.

Kentte nem oranının yüzde 75-95 arasında, rüzgarın ise karayelden, yani kuzeybatı yönünden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 15-45 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM, çarşamba gecesine kadar bölgede etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle yurttaşları uyardı. Yapılan değerlendirmeye göre, özellikle çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın metrekareye 30-60 kilogram arasında düşebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise 6-8 derece birden azalarak bazı bölgelerde 6-8 derece civarına gerilemesi bekleniyor. AKOM, kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Haftalık tahmine göre perşembe günü parçalı ve az bulutlu, cuma günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor. Cumartesi ve pazar günlerinde yeniden gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, pazartesi günü ise çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.