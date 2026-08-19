AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

Yayımlanan raporda, İstanbullular için "DİKKAT" başlığıyla önemli bir uyarıya yer verildi.

AKOM'un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması bekleniyor.

Belirtilen süre zarfında yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi. Hava sıcaklıklarının ise 31-35°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.