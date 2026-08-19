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AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor
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AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

19.08.2026 09:52:00
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Haber Merkezi
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AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

İBB AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Önümüzdeki 7-10 gün boyunca kentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Yayımlanan raporda, İstanbullular için "DİKKAT" başlığıyla önemli bir uyarıya yer verildi.  

AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

AKOM'un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması bekleniyor.

Belirtilen süre zarfında yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi. Hava sıcaklıklarının ise 31-35°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.  

AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

Günlük verilere bakıldığında 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının sabah saatlerinde 25°C, öğle saatlerinde ise 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde termometrelerin 24°C'yi, gece ise 22°C'yi göstereceği tahmin ediliyor.  

AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

Günlük rapordaki diğer önemli meteorolojik detaylar ise şu şekilde sıralandı:

Nem Oranı: Yüzde 45 ile 85 aralığında ölçülmesi bekleniyor. 

Rüzgar: Poyraz yönünden orta kuvvette, aralıklarla sert (10-30 km/s) eseceği tahmin ediliyor. 

Deniz Suyu Sıcaklığı: 23°C olarak ölçüldü. 

AKOM gün vererek uyardı: İstanbul'a kavurucu sıcak dalgası geliyor

HAFTALIK TAHMİN TABLOSU

AKOM'un 20-25 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunda ise İstanbul'da yağış beklenmediği yinelendi. Bu tarihler arasında havanın "Az Bulutlu ve Açık" olacağı, en düşük sıcaklıkların 21-23°C, en yüksek sıcaklıkların ise 31-34°C arasında değişeceği bildirildi.

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