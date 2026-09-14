AKOM İstanbul için tarih verdi: Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini bildirdi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, Çarşamba gününden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

BALKANLAR'DAN GELEN SERİNLİK MEGAKENTİ SARIYOR

AKOM’un yayımladığı 14 Eylül 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının tesiri altına girdi.

Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22-24 °C aralığında kalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Gün içerisinde rüzgarın Karayel ve Poyraz’dan saatte 10 ila 30 km hızla sert esmesi, nem oranının ise yüzde 45 ile 80 arasında değişmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİNE "SAĞANAK" UYARISI

Raporun haftalık detaylarında, haftanın ilk günlerinde sakince ilerleyen havanın Çarşamba gününden itibaren sertleşeceği vurgulandı:

15 Eylül Salı: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, yağış öngörülmüyor (En düşük 17°C, en yüksek 24°C).

16 Eylül Çarşamba: Hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Yağış miktarının 2 - 5 kg arasında olması bekleniyor (En düşük 17°C, en yüksek 23°C).

17 Eylül Perşembe: Haftanın en kuvvetli yağışı bekleniyor. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek günde metrekareye 10 - 20 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor (En düşük 17°C, en yüksek 22°C).

18 Eylül Cuma: Sabah saatlerinde yağmur geçişleri görülecek, ardından hava parçalı bulutluya dönecek (1 - 3 kg yağış beklentisi; en düşük 18°C, en yüksek 24°C).

HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Kuvvetli yağışlı sistemin cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesiyle birlikte İstanbulluları daha sıcak ve açık bir hafta sonu bekliyor. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının pazar günü 27 °C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

AKOM yetkilileri, özellikle çarşamba ve perşembe günleri yaşanabilecek olumsuzluklara ve kuvvetli sağanak yağış geçişlerine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını hatırlattı.