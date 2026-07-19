AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 19 Temmuz tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre megakentte çarşamba gününe kadar güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Hafta ortasından itibaren ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBAYA KADAR YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor. Kuzeydoğudan (poyraz) esecek rüzgârın zaman zaman kuvvetlenerek 15 ila 35 kilometre/saat hıza ulaşacağı, buna rağmen serinlik hissi vermeye devam edeceği belirtildi.

Pazar günü kentte hava sıcaklığının sabah 24, öğle saatlerinde 32, akşam 26 ve gece 24 derece olması bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 33 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM'un haftalık tahminine göre pazartesi günü en yüksek sıcaklık 33, salı günü ise 32 derece olacak. Bu iki günde de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor.

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

Rapora göre çarşamba gününden itibaren hava yeniden değişecek. Çarşamba ve perşembe günü yerel yağışlar beklenirken, cuma ve cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışların kent genelinde etkili olması öngörülüyor.

AKOM, hafta sonuna doğru hava sıcaklığının da düşeceğini belirterek, cuma günü en yüksek sıcaklığın 28, cumartesi günü ise 28 derece civarında seyredeceğini duyurdu. Yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.