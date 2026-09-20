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AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

20.09.2026 12:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

AKOM'un 20 Eylül 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 22 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak, 23 Eylül Çarşamba günü ise sağanak görülecek. İşte ayrıntılar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da salı gününe kadar havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Gün içinde 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların akşam ve gece saatlerinde 16 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

AKOM'un raporunda, kentte 22 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak ve 23 Eylül Çarşamba günü sağanak görüleceği tahmin edildi.

İşte AKOM'un raporu...

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