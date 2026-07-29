AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 29 Temmuz tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, kuzeyli yönlerden esecek poyrazın etkisiyle sıcaklıklar kısa süreliğine 30 derecenin altına inecek. Ancak hafta sonundan itibaren hava yeniden ısınacak ve sıcaklıkların gelecek haftanın ilk günlerinde 31-32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul'da hafta boyunca az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Bugün en yüksek sıcaklığın 30 derece, gece saatlerinde ise 23 derece dolayında seyredeceği tahmin edilirken, nem oranının yüzde 40 ila 85 arasında değişeceği bildirildi.

Raporda, poyrazın orta kuvvette, zaman zaman ise 30 ila 60 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Rüzgarın etkisiyle 31-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının geçici olarak 30 derecenin altına gerileyeceği ifade edildi.

SICAKLIKLAR 30 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK

Haftalık tahminlere göre perşembe günü en yüksek sıcaklık 28, cuma ve cumartesi 29, pazar günü 30 derece olacak.

Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi beklenirken, pazartesi 31, salı günü ise 32 dereceye ulaşacağı öngörüldü.

AKOM, önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde yağış beklenmediğini, hava koşullarının ise büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.