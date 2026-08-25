AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar düşüyor

İstanbul'da ağustos ayının son günlerine girilirken hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca kent genelinde çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Bugün (25 Ağustos) İstanbul'da sıcaklığın öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sabah saatlerinde 25 derece civarında seyredecek sıcaklıkların akşam 25, gece ise 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

AKOM'un değerlendirmesine göre, hafta boyunca mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, cuma gününden itibaren daha serin bir havaya bırakacak.

26 Ağustos Çarşamba günü kentte havanın az bulutlu ve açık, sıcaklığın 22 ila 31 derece arasında olması bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların 22-31 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

28 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 21 ila 29 dereceye gerilemesi beklenirken, havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Böylece hafta başında 32 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların cuma günü itibarıyla yaklaşık 3 derece düşmesi bekleniyor.

HAFTA SONU 30 DERECEYİ GEÇMEYECEK

29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların 20 ila 28 derece arasında olması bekleniyor. 30 Ağustos Pazar günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 21-30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

31 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların yeniden bir miktar yükselerek 22-31 derece aralığına çıkması bekleniyor. AKOM, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29 derece aralığında seyretmesini ve kısa süreli yerel yağış geçişlerinin görülmesini öngörüyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Bugün İstanbul'da yağış beklenmezken, kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman 30-60 kilometre/saat hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kentte bugün nem oranının yüzde 45-85 arasında, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece civarında olması bekleniyor. Hafta genelindeki tahminlerde ise önemli bir yağış öngörülmüyor.