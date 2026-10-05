AKOM paylaştı... İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un 5 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporu yayımlandı. Kentte yeni haftanın genelinde yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul’da bugün sıcaklıkların sabah saatlerinde 15 derece, öğle saatlerinde ise 22 derece seviyesine çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye, gece ise 14 dereceye düşecek.

AKOM’un tahminine göre kentte bugün nem oranı yüzde 50-85 arasında olacak. Rüzgarın ise kuzeydoğu yönünden orta kuvvette, saatte 10-25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olacağı belirtildi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un haftalık hava tahmininde 6 Ekim Salı, 7 Ekim Çarşamba ve 10 Ekim Cumartesi günlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

9 Ekim Cuma günü ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. 8 Ekim Perşembe ve 11 Ekim Pazar günlerinde de parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Rapora göre hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde genel olarak 22-24 derece aralığında seyretmesi, geceleri ise 15 derecenin altına gerilemesi öngörülüyor.