AKOM saat verdi: İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu ve haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul genelinde hafta boyunca yağış beklenmezken, çoğunlukla güneşli bir havanın etkili olması öngörülüyor.

AKOM'un verilerine göre, kentte sabah saatlerinde 24 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 29 dereceye yükselmesi, akşam saatlerinde 24 dereceye, gece ise 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranının gün içerisinde yüzde 50 ila 80 arasında değişeceği tahmin edilirken, deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü.

POYRAZ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Raporda, kuzeyli (poyraz) yönlerden esecek rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının yeni haftanın başına kadar 28-30 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Hafta boyunca yağış beklenmiyor

AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre pazar günü az bulutlu ve açık, pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri sıcaklıkların 32-33 dereceye kadar yükselmesi tahmin edilirken, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmezken, en düşük sıcaklıkların 21-22 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 30 ila 33 derece arasında değişmesi bekleniyor.