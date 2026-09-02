Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor

2.09.2026 14:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul’da hafta boyunca güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte AKOM'un raporu...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.

Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.

Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom #sağanak yağış