AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM'un raporuna göre bugün (9 Haziran Salı) İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güne 21°C ile başlayan megakentte, öğle saatlerinde termometrelerin 27°C'yi göstermesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar yeniden 21°C'ye, gece ise 18°C'ye kadar düşecek.

Günlük öne çıkan diğer veriler ise şu şekilde:

Nem oranı: Yüzde 45 - Yüzde 85

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C

Rüzgar: Poyraz yönünden aralıklarla kuvvetli (15 - 45 km/s)

AKOM'DAN "POYRAZ" VURGUSU

AKOM yetkilileri, hafta sonuna kadar havanın çoğunlukla güneşli olacağını ve sıcaklıkların 27°C ile 29°C aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak rapora düşülen özel notta rüzgarın etkisine dikkat çekildi.

Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli esecek olan rüzgarın, gün içinde sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği; gece ve sabahın erken saatlerinde ise kente serinlik vereceği belirtildi.

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT!

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini az bulutlu ve açık geçirecek olan İstanbul, Cumartesi gününden itibaren yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor. Sıcaklıklarda yaşanacak hissedilir düşüşle birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

AKOM'un 5 günlük hava tahmin raporu:

10 Haziran Çarşamba: Az Bulutlu ve Açık, 17°C - 28°C, Yağış Beklenmiyor

11 Haziran Perşembe: Az Bulutlu ve Açık, 17°C - 29°C, Yağış Beklenmiyor

12 Haziran Cuma: Az Bulutlu ve Açık, 18°C - 29°C, Yağış Beklenmiyor

13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu, 16°C - 23°C, 3 - 7 kg arası

14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu, 16°C - 24°C, 3 - 7 kg arası

15 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu, 15°C - 25°C, 5 - 12 kg arası

Vatandaşların özellikle hafta sonu planlarını yaparken beklenen yağışları göz önünde bulundurmaları ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.