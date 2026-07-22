AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, gün içinde yaşanacak yüksek sıcaklıklar yerini akşam saatlerinde fırtına ve yağışa bırakacak.

AKOM'un İstanbullular için paylaştığı günlük verilere göre öne çıkan detaylar şöyle: Güne 25°C sıcaklıkla başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar ulaşması bekleniyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 27°C'ye düşerek gök gürültülü sağanak yağışın başlaması öngörülüyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı 24°C'ye gerilerken, metrekareye düşecek yağış miktarının 10 ila 20 kg arasında olacağı belirtiliyor.

Gün boyu nem oranının yüzde 40 ile 90 arasında değişeceği kentte, poyrazın orta kuvvette, aralıklarla ise kuvvetli (10 - 40 km/s) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

AKOM'un raporunda özel olarak paylaşılan "DİKKAT" uyarısına göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği vurgulandı. Yağışların perşembe ve cuma günleri aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Cuma gece saatleri itibarıyla etkisini artırması beklenen yağışların, cumartesi gün boyu il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.