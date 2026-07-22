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AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

22.07.2026 09:29:00
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Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışa karşı yurttaşları uyardı. Cuma gecesinden itibaren şiddetini artırması beklenen yağışların, cumartesi günü il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, gün içinde yaşanacak yüksek sıcaklıklar yerini akşam saatlerinde fırtına ve yağışa bırakacak.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM'un İstanbullular için paylaştığı günlük verilere göre öne çıkan detaylar şöyle:

  • Güne 25°C sıcaklıkla başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar ulaşması bekleniyor. 
  • Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 27°C'ye düşerek gök gürültülü sağanak yağışın başlaması öngörülüyor. 
  • Gece saatlerinde hava sıcaklığı 24°C'ye gerilerken, metrekareye düşecek yağış miktarının 10 ila 20 kg arasında olacağı belirtiliyor. 
  • Gün boyu nem oranının yüzde 40 ile 90 arasında değişeceği kentte, poyrazın orta kuvvette, aralıklarla ise kuvvetli (10 - 40 km/s) esmesi bekleniyor. 
  • İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü. 
AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM'un raporunda özel olarak paylaşılan "DİKKAT" uyarısına göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği vurgulandı. Yağışların perşembe ve cuma günleri aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi.

Cuma gece saatleri itibarıyla etkisini artırması beklenen yağışların, cumartesi gün boyu il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.  

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Haftalık tahmin raporuna göre ise tablo şu şekilde: 

23 Temmuz Perşembe: Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 27°C. (Yağış miktarı: 2-7 kg). 

24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 28°C. (Yağış miktarı: 3-7 kg). 

25 Temmuz Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklıklar 23°C'ye kadar düşüyor. (Yağış miktarı: 10-30 kg). 

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. En yüksek sıcaklık 28°C. (Yağış miktarı: 3-7 kg). 

27 Temmuz Pazartesi ve 28 Temmuz Salı: Yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.  

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