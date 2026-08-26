AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü için İstanbul'un hava durumu raporunu yayımladı.

İstanbulluları bekleyen hava koşullarına ilişkin uyarıların yer aldığı rapora göre, hafta ortasında sıcak hava etkisini sürdürecek ancak hafta sonuna doğru hava tablosu değişecek.

AKOM'un verilerine göre, 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24°C olarak ölçülürken, öğle saatlerinde termometreler 31°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25°C, gece ise 22°C olması bekleniyor.

Kent genelinde rüzgarın poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10-40 km/s) esmesi öngörülüyor. Gün içinde nem oranının yüzde 45 ile yüzde 85 aralığında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak açıklandı. Bugün kentte yağış beklenmiyor.