AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü için İstanbul'un hava durumu raporunu yayımladı.
İstanbulluları bekleyen hava koşullarına ilişkin uyarıların yer aldığı rapora göre, hafta ortasında sıcak hava etkisini sürdürecek ancak hafta sonuna doğru hava tablosu değişecek.
AKOM'un verilerine göre, 26 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24°C olarak ölçülürken, öğle saatlerinde termometreler 31°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25°C, gece ise 22°C olması bekleniyor.
Kent genelinde rüzgarın poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10-40 km/s) esmesi öngörülüyor. Gün içinde nem oranının yüzde 45 ile yüzde 85 aralığında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak açıklandı. Bugün kentte yağış beklenmiyor.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK GELİYOR
AKOM, İstanbulluları Cuma günü yaşanacak ani hava değişimine karşı özel bir notla uyardı. Raporda yer alan uyarıya göre, İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 1 ila 3°C üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, Cuma günü itibarıyla yerini daha serin bir havaya bırakacağı belirtildi.
Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29°C aralığına gerileyeceği ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmini ise şu şekilde sıralandı:
27 Ağustos 2026 Perşembe: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 22°C - 31°C aralığında olacak ve yağış beklenmiyor.
28 Ağustos 2026 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu, sıcaklık 21°C - 28°C aralığına düşecek ve metrekareye 3-7 kg arası yağış düşmesi öngörülüyor.
29 Ağustos 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, sıcaklık 20°C - 27°C aralığında seyredecek ve metrekareye 2-5 kg arası yağış düşecek.
30 Ağustos 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 21°C - 30°C aralığında olacak, yağış beklenmiyor.
31 Ağustos 2026 Pazartesi: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 22°C - 30°C aralığında, yağış beklenmiyor.
1 Eylül 2026 Salı: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 21°C - 30°C aralığında seyredecek, yağış öngörülmüyor.