AKOM tarih verdi: İstanbul'a sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda, yaz sıcaklarından bunalan İstanbulluları yakından ilgilendiren kritik serin hava ve sağanak yağış uyarısı dikkat çekti.

BALKANLAR'DAN YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

AKOM'un paylaştığı 20 Temmuz 2026 tarihli son verilere göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor.

Kurumdan yapılan uyarıda, "Bu nedenle hafta boyunca 30-33°C aralığında seyreden sıcaklıkların kademeli olarak 7-8°C azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

PAZARTESİ GÜNÜ RÜZGARA DİKKAT

AKOM'un raporuna göre, 20 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının sabah saatlerinde 25°C, öğle saatlerinde 33°C, akşam 28°C, gece ise 25°C olması bekleniyor. Gün içerisinde rüzgarın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise 10-30 km/s hızla kuvvetli eseceği, nem oranının ise yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği bildirildi. Güncel deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM'un İstanbul için paylaştığı haftalık hava durumu beklentisi ise şu şekilde sıralandı:

21 Temmuz Salı: Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın en yüksek 34°C olması beklenirken yağış tahmin edilmiyor.

22 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmur başlıyor. Sıcaklık 32°C'ye düşecek ve metrekareye 2-7 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

23 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağmurlu hava devam edecek. Sıcaklık belirgin bir düşüşle en yüksek 26°C olacak, 3-7 kg arası yağış bekleniyor.

24 Temmuz Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu, sıcaklık yine en yüksek 26°C seviyelerinde seyredecek ve 3-7 kg arası yağış görülecek.

25 Temmuz Cumartesi: Yağışlar etkisini artıracak. Gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte sıcaklık 25°C'ye kadar gerilerken, metrekareye 10-20 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

26 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklığın en yüksek 28°C, yağış miktarının ise 3-7 kg arası olacağı tahmin ediliyor.