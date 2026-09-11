AKOM tarih verdi: İstanbul'a şiddetli yağış geliyor

İstanbul’da bugün ve yarın (12 Eylül Cumartesi) yağış beklenmiyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyredeceği kentteki bir haftalık hava durumu şöyle:
11 Eylül Cuma: En yüksek 29 derece, parçalı bulutlu
12 Eylül Cumartesi: En yüksek 30 derece, az bulutlu
13 Eylül Pazar: En yüksek 27 derece, 1 ila 3 kilo yağış
14 Eylül Pazartesi: En yüksek 25 derece, 5 ila 15 kilo yağış
15 Eylül Salı: En yüksek 26 derece, parçalı bulutlu
16 Eylül Çarşamba: En yüksek 26 derece, 2 ila 5 kilo yağış
17 Eylül Perşembe: En yüksek 26 derece, parçalı bulutlu