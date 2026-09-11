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AKOM tarih verdi: İstanbul'a şiddetli yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a şiddetli yağış geliyor

11.09.2026 11:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a şiddetli yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte 13 Eylül Pazar yağış beklendiğini duyurdu.
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İstanbul’da bugün ve yarın (12 Eylül Cumartesi) yağış beklenmiyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyredeceği kentteki bir haftalık hava durumu şöyle:

11 Eylül Cuma: En yüksek 29 derece, parçalı bulutlu

12 Eylül Cumartesi: En yüksek 30 derece, az bulutlu

13 Eylül Pazar: En yüksek 27 derece, 1 ila 3 kilo yağış

14 Eylül Pazartesi: En yüksek 25 derece, 5 ila 15 kilo yağış

15 Eylül Salı: En yüksek 26 derece, parçalı bulutlu

16 Eylül Çarşamba: En yüksek 26 derece, 2 ila 5 kilo yağış

17 Eylül Perşembe: En yüksek 26 derece, parçalı bulutlu

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