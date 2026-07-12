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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

12.07.2026 10:19:00
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Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Megakentte yeni haftada sağanak yağış geçişleri beklenirken, Poyraz fırtınasının serinlik hissi yaratacağı belirtildi. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 12 Temmuz 2026 Pazar günü için İstanbul'un hava durumu raporunu paylaştı. 

Rapora göre 12 Temmuz Pazar günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 22°C olarak ölçülürken, en yüksek hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30°C olması bekleniyor. Gün boyunca megakentte yağış beklenmezken, havadaki nem oranının yüzde 40 ile yüzde 80 aralığında olacağı, deniz suyu sıcaklığının ise 24°C olduğu belirtildi.

Rüzgarın poyrazdan hafif aralıklarla, orta kuvvette (5 - 25 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

AKOM'DAN 'DİKKAT' UYARISI

AKOM yetkilileri, yeni hafta için İstanbullulara önemli bir uyarıda bulundu:

  • İstanbul'da pazartesi gece saatlerinden itibaren yerel yağmur geçişleri öngörülmektedir. 
  • Yerel yağmur geçişlerinin salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. 
  • Aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) esecek kuzeydoğulu (Poyraz) rüzgârların serinlik hissi vermeye devam etmesi beklenmektedir. 
  • Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir. 

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HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da gün gün hava durumu şu şekilde olacak:

13.07.2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor (Min: 22°C, Max: 30°C). Gece saatlerinde yağmur beklenmektedir. 

14.07.2026 Salı: Bulutlu, gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor (Min: 22°C, Max: 29°C). Metrekareye 3-7 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. 

15.07.2026 Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu (Min: 22°C, Max: 32°C). Yağış beklenmiyor. 

16.07.2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu (Min: 22°C, Max: 32°C). Yağış beklenmiyor. 

17.07.2026 Cuma: Az bulutlu ve açık (Min: 22°C, Max: 31°C). Yağış beklenmiyor. 

18.07.2026 Cumartesi: Az bulutlu ve açık (Min: 22°C, Max: 30°C). Yağış beklenmiyor.  

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