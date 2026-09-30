AKOM tarih verdi: İstanbul'da sağanak yeniden başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un 30 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre hafta başından bu yana etkili olan serin ve yağışlı hava, bugün kısa süreliğine mola verecek. Ancak yağışların perşembe akşam saatlerinden itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

Çarşamba günü sabah ve öğle saatlerinde yağmur öngörülürken, sıcaklığın gün içerisinde 18 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 16, gece ise 14 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM’un haftalık tahmininde özellikle cuma günü için dikkat çekildi. Buna göre 2 Ekim Cuma günü İstanbul genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Cuma günü sıcaklıkların en düşük 15, en yüksek 19 derece olması; yağış miktarının ise 20 ila 50 kilogram/metrekare arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü de sabah saatlerinde yağış beklenirken, yağış miktarının 3 ila 10 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

AKOM’un tahminlerine göre pazar günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak ve yağış beklenmeyecek. Sıcaklıkların pazar günü 14 ila 22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Pazartesi ve salı günlerinde de parçalı bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların sırasıyla 15-21 ve 15-22 derece aralığında olması tahmin ediliyor.

RÜZGAR 65 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Çarşamba günü İstanbul’da nem oranının yüzde 60-90 arasında olması bekleniyor. AKOM, rüzgarın ise poyrazdan 30-65 km/s hızla esmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.