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AKOM tarih verdi... İstanbul’da sıcaklıklar düşecek

AKOM tarih verdi... İstanbul’da sıcaklıklar düşecek

9.08.2026 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi... İstanbul’da sıcaklıklar düşecek

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların cuma gününe kadar 30-33 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Cuma günü itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre, İstanbul'da yeni haftada çoğunlukla güneşli ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

Raporda rüzgarın, kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine engel olduğu belirtildi.

Sıcaklıkların cuma gününe kadar 30-33 derece aralığında seyredeceği, cuma günü itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece altına gerileyerek 28-30 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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