AKOM tarih verdi: İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için 27 Eylül Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra kuzeyli yönlerden 30-60 kilometre/saat hızla esen kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA İNECEK

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 19 derece, öğle saatlerinde 22 derece, akşam 20 derece, gece ise 17 derece sıcaklık bekleniyor.

Kent genelinde nem oranının yüzde 55 ila 90 arasında olması öngörülürken, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde, 30-60 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

Deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

AKOM'un değerlendirmesinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden peş peşe gelen serin ve yağışlı hava sistemlerinin etkili olacağı belirtildi.

Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 20 derecenin altına gerileyeceği, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olacağı kaydedildi.

Raporda ayrıca yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

HAFTA BOYU YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'un haftalık tahminine göre İstanbul'da yağışlı hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı. 16-20 derece, yağış miktarı 20-50 kg/m².

29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı. 14-18 derece, yağış miktarı 30-60 kg/m².

30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 13-19 derece, yağış miktarı 10-20 kg/m².

1 Ekim Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu. 12-20 derece, yağış beklenmiyor.

2 Ekim Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu. 12-19 derece, yağış miktarı 3-7 kg/m².

3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı. 13-20 derece, yağış miktarı 5-15 kg/m².

AKOM'un tahminlerinde özellikle pazartesi ve salı günleri yağışların daha kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.