Sıcaklıklar 8 derece düşecek: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

AKOM'un raporunda, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek 20-50 km/saat hızla esmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının ise 26-28 derece aralığından 6-8 derece birden düşerek 18-20 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında olması öngörülüyor. Çarşamba günü de gök gürültülü sağanağın etkili olması ve yağış miktarının metrekareye 10-20 kilogram arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

AKOM'un haftalık tahminine göre, perşembe ve cuma günleri az bulutlu ve açık, hafta sonu ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yağış beklenmeyen bu günlerde sıcaklıkların yeniden yükselmesi öngörülüyor.

Bugün İstanbul'da sıcaklığın sabah saatlerinde 19 derece, öğle saatlerinde 27 derece, akşam 21 derece, gece ise 19 derece olması bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece civarında seyredeceği bildirildi.