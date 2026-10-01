AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

AKOM’un hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Sıcaklıkların 17-21 derece arasında seyretmesi, kuzeydoğu yönlerden 20-50 kilometre/saat hızla rüzgar esmesi bekleniyor.

Yağışların yarın sabah saat 08.00’den itibaren kuvvetlenmesi ve gün boyunca yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise yer yer 40-70 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonuyla birlikte yağışların etkisini azaltması ve pazar gününden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.