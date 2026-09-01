AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edildi.
Kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 28-30 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
AKOM'un raporuna göre kentte cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.