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AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor!

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor!

1.09.2026 20:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'a sağanak yağış geliyor!

AKOM'un paylaştığı yeni rapora göre, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 28-30 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edildi.

Kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 28-30 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'un raporuna göre kentte cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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